Il Napoli condanna il Genoa alla retrocessione. Ultima di Insigne al Maradona: la lettera, le lacrime e lo striscione | VIDEO

Emozioni forti a Napoli per l’ultima di Insigne al Maradona. Si è giocata la gara della 37esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti ha affrontato il Genoa. Sono arrivate indicazioni anche per la classifica, i padroni di casa hanno blindato il terzo posto dall’assalto della Juventus, la compagine di Blessin è quasi retrocessa. La partita si è conclusa sul netto risultato di 3-0 con i gol siglati da Osimhen, Insigne su calcio di rigore e Lobotka. Il Genoa è con un piede e mezzo in Serie B, dovrà sperare solo in un arrivo a tre con Cagliari e Salernitana per salvarsi.

Grande emozione per l’ultima partita di Insigne al Maradona con la maglia del Napoli. “Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme”, è la lettera di Insigne ai tifosi azzurri. “Ogni addio lascia un po’ di amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li porterò per sempre con me”.

In curva B è stato esposto uno striscione con la scritta: “la tua maglia più di tutte pesava perché era di chi veramente l’amava. Tu l’hai indossata con estro, orgoglio e dignità del fiero figlio di questa città”. Insigne si è commosso ed è scoppiato in lacrime. Al fischio finale il giro di campo.