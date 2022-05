Il Manchester City vince la Premier League! La squadra di Guardiola ribalta l’Aston Villa con tre gol in 5 minuti, invasione dei tifosi | VIDEO

SportFair

Il Manchester City vince la Premier League, ma quanti rischi per la squadra di Guardiola. I Citizen hanno ribaltato l’Aston Villa dopo oltre 70 minuti in grande difficoltà, inutile la vittoria del Liverpool davanti al pubblico amico contro il Wolves.

Emozioni incredibile tra City e Aston Villa. Partenza super della compagine di Gerrard che si porta sullo 0-2 con Cash e Coutinho. Tra il 76′ e l’81’ il City trova addirittura tre gol con Gundogan (doppietta) e Rodri. Il City chiude con un punto di vantaggio sul Liverpool. La squadra di Klopp ha vinto 3-1 contro il Wolves con i gol di Mane, Salah e Robertson. In zona salvezza retrocessione del Burney dopo la sconfitta casalinga contro il Newcastle, si salva il Leeds. Il West Ham in Conference League. Il Tottenham in Champions.