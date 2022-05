Il Giro d’Italia riparte da Pescara: percorso e altimetria della 10ª tappa

SportFair

Dopo la giornata di pausa a seguito della prima intensa settimana di pedalate, i corridori in gara al Giro d’Italia 2022 tornano in bici per proseguire il loro percorso verso Verona.

La Carovana Rosa si sposta oggi da Pescara a Jesi: la tappa è divisa in due parti ben distinte. La prima metà interamente pianeggiante lungo al statale adriatica dove le difficoltà sono costituite dagli ostacoli a traffico presenti negli abitati che si attraversano. La seconda parte invece non ha un attimo di respiro costellata di piccole e medie ascese e alcuni veri e propri muri. Cambia l’altimetria e cambiano le strade che si restringono, diventano molto più ripide e talvolta degrada un po’ il manto. SI scalano Civitanova Alta fino a Crosette di Montecosaro, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova e Monsano. Da Monsano mancheranno solo 9 km all’arrivo.

Nel finale ci sarà una discesa veloce su strada ampia fino all’abitato di Jesi a circa 1400 m dall’arrivo. Svolta a destra e ingresso nel rettilineo finale sempre a salire (media 2%). Linea di arrivo su rettilineo in asfalto.