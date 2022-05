“Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, la risposta di Chiara Nasti: “con quel gamberetto…” | FOTO

SportFair

La Roma ha raggiunto un risultato molto importante, la stagione dei giallorossi si è conclusa con la vittoria della Conference League. La finale contro il Feyenoord si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol di Zaniolo. Proprio l’attaccante si è scatenato al fischio finale, la sua esultanza non è passata di certo inosservata. Zaniolo è stato protagonista di canti e balli e ha lanciato i cori in versione ultras.

I tifosi giallorossi sono tornati finalmente a festeggiare e non hanno risparmiato sfottò nei confronti della Lazio. E’ stato esposto uno striscione “Tirana una brutta aria” e il calciatore Zaccagni è stato preso di mira. “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, è il coro lanciato dai tifosi giallorossi con riferimento alla relazione del passato tra Zaniolo e Chiara Nasti. L’influencer è in attesa del figlio dal calciatore della Lazio.