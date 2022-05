Il compleanno di Enzo Totti: il messaggio commovente di Francesco | FOTO

SportFair

E’ stato un giorno particolare per Francesco Totti, ex calciatore della Roma. Oggi Enzo, il padre del Capitano, avrebbe compiuto 78 anni. L’ex giallorosso ha pubblicato una bella foto del papà con la canzone “Ovunque Sarai” di Irama e un messaggio di grande significato: “buon compleanno Sceriffo”, come veniva soprannominato da tutti gli amici.

Enzo ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Francesco ed è stato un punto di riferimento anche nel suo percorso da calciatore. La morte di papà Totti è stato un brutto colpo per l’ex calciatore della Roma, Enzo è venuto a mancare a causa di complicazioni dovute al Covid, circa due anni fa.