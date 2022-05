Il Bologna ha raggiunto lo ‘Skorupski’: il portiere salva tutto e regala un punto contro la Roma

SportFair

La Roma si scontra contro il muro del Bologna. E’ andato in scena il posticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Mourinho ha giocato con coraggio e ha creato alcune occasioni pericolose, ottima la prestazione anche dei rossoblu che non si sono risparmiati nella metà campo avversaria. Proteste da una parte e dall’altra per episodi dubbi all’interno dell’area di rigore.

La Roma si schiera con Afena-Gyan, Perez e Zaniolo, gli ospiti rispondono con Arnautovic e Orsolini. La prima vera occasione è per Arnautovic, la Roma si salva. I padroni di casa rispondono con Perez, al 30′ tiro di Zaniolo e miracolo di Skorupski. Al 40′ un altro grande intervento del portiere rossoblu, il Bologna ci prova in contropiede.

Nel secondo tempo si fa vedere il Bologna, ma ancora Skorupski salva tutto con un intervento miracoloso su Kumbulla. Nel finale chance per Abraham, entrato nella ripresa, ma il tiro finisce fuori. Finisce 0-0. Proteste per tre episodi dubbi in area di rigore: un tocco di mano di Medel, un contatto tra Maitland-Niles e Hickey, infine uno Kumbulla-Orsolini. La Roma sale a 59 punti, il Bologna a 43.