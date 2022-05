Il 46 è più di un numero: festa grande al Mugello per Valentino Rossi, consegnato al Dottore il suo ‘simbolo’ | FOTO e VIDEO

Uno dei momenti più attesi del weekend del Gp d’Italia è arrivato: si è tenuta oggi al Mugello la cerimonia di consegna del 46 di Valentino Rossi. Nessun pilota in MotoGP potrà usare il numero iconico del Dottore e al Mugello è stata festa! Valentino Rossi ha ricevuto il suo numero, applaudito dai tifosi, ma soprattutto dai suoi più cari amici e dai suoi ex colleghi.

“Grazie per il meraviglioso supporto, il tifo e le emozioni di tutti questi anni. Il tifo del Mugello è stato sempre emozionante, il giorno della domenica mattina qui è una delle emozioni più grandi per un pilota di moto. Correre ancora? Mi facevano male le gambe e le ginocchia, così ho capito che era il momento di dire basta…“, ha dichiarato Valentino Rossi.

The ultimate honour for the ultimate rider 💪

The #46 has officially been retired and will now forever mean @ValeYellow46 💛#MotoGP pic.twitter.com/4JbjZkREkq

