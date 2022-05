Il Genoa in Serie B: i tifosi della Sampdoria organizzano il funerale | VIDEO

SportFair

Il Genoa è ormai matematicamente in Serie B. La stagione dei rossoblu è stata molto negativa, soprattutto la prima parte. Il cambio di proprietà ha riportato un po’ di entusiasmo, ma i risultati non sono stati positivi. L’arrivo in panchina di Blessin ha portato ad un cambio di passo, la squadra ha conquistato una serie di risultati utili consecutivi ma non sono serviti ad evitare la retrocessione. L’ultima partita contro il Napoli è stata fatale, il Genoa ha perso con il netto risultato di 3-0.

I rivali storici della Sampdoria sono riusciti a conquistare la salvezza. La squadra era già sicura della permanenza in massima categoria, contro la Fiorentina è arrivata una bellissima vittoria con il risultato di 4-1. Sui social sono diventati virali alcuni video, i tifosi blucerchiati hanno organizzato il funerale del Genoa ed è scattata la festa per le vie della città.