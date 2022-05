I pistacchi americani alleati dell’intestino

SportFair

Ormai è risaputo a tutti che il nostro intestino sia un secondo cervello, infatti è il solo organo a contenere un sistema nervoso intrinseco capace di produrre una quarantina di sostanze tra ormoni e neurotrasmettitori. L’intestino produce il 90% della serotonina, il neurotrasmettitore della felicità, in quanto regola lo stress, interagisce con altri neurotrasmettitori associati all’ansia, alla paura e all’aggressività. Prendersene cura quotidianamente è quindi di fondamentale importanza.

Il consumo di pistacchi americani può svolgere un ruolo importante nella funzione cognitiva ed è stato associato a una modulazione positiva del nostro microbiota intestinale e a effetti benefici sulla salute della pelle. Giorgio Donegani, Tecnologo Alimentare ed Esperto in Nutrizione ed Educazione Alimentare, e Sara Cordara, Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizionista, affrontano l’argomento dal punto di vista alimentare con ricette sfiziose e dal punto di vista scientifico, mettendo in luce gli effetti dei pistacchi sul benessere intestinale.

Una dieta sana ed equilibrata è considerata uno dei principali fattori che determinano la giusta composizione del microbiota intestinale. Quest’ultimo è un complesso ecosistema microbico la cui composizione varia nel tratto digestivo, essendo l’intestino crasso il più densamente popolato. Lo squilibrio della microflora, i cambiamenti nella composizione funzionale e nelle attività metaboliche o uno spostamento della loro distribuzione locale possono essere correlati a diverse patologie come diabete di tipo 2, obesità e malnutrizione.

Diversi studi* hanno analizzato e riportato l’effetto della frutta a guscio sul microbiota intestinale di una persona adulta e sulla sua funzione intestinale. Gli studiosi hanno preso in considerazione tre gruppi di trattamento: senza frutta a guscio; 42,5 g/die di mandorle o pistacchi; 85 g di porzioni/die di mandorle o pistacchi. È stata quindi raccolta e analizzata la composizione del microbiota di questi volontari che hanno partecipato allo studio, controllando e incrociando i dati.

Il risultato ottenuto è sorprendente. L’effetto del consumo di pistacchi americani sulla composizione del microbiota intestinale è stato più forte del consumo di mandorle, con un aumento del numero di batteri benefici. Inoltre, è stata dimostrata una diminuzione dei batteri lattici dopo il consumo di pistacchi.

“Consiglio sempre di inserire i pistacchi americani nella propria dieta alimentare, come snack nutriente per calmare la fame“, afferma Dott. Giorgio Donegani. “Ma raccomando soprattutto i pistacchi per la ricchezza di sostanze nutritive vitali che contengono, in quanto ottimi per stimolare la crescita di batteri buoni per l’intestino“.

Non resta che godersi uno spuntino a base di pistacchi americani: buoni, gustosi, salutari e soprattutto alleati del microbiota intestinale!