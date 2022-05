I Lakers hanno un nuovo allenatore: Darvin Ham alla guida della panchina gialloviola

SportFair

I Lakers hanno un nuovo allenatore: Adrian Wojnarowski ha annunciato oggi il nome del coach che prenderà le redini della panchina di Los Angeles. Sarà Darvin Ham il nuovo tecnico dei Lakers: Ham è stato preferito a Stotts e Atkinson e firmerà un contratto di 4 anni.

Ham era attualmente il fidato assistente di Mike Budenholzer nei Milwaukee Bucks. Con quella squadra ha vinto l’anello nel 2021. Secondo le informazioni, quell’esperienza vincente e quella che ha avuto da giocatore, così come la gestione con giocatori di altissimo livello, sono state decisive per l’assunzione ai Lakers.

Darvin, adesso 49enne, da giocatore è stato campione NBA con i Pistons nel 2004. Ham ha trascorso quasi un decennio come giocatore nella NBA e ha vinto il primo premio battendo proprio i Lakers in quelle finali 18 anni fa. Ha avuto esperienze anche in Spagna. Restano da decidere adesso gli assistenti.