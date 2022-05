Handanovic si congratula con Valeri, l’arbitro ringrazia: il VIDEO virale sui social

SportFair

Gli utenti dei social fanno emergere sempre dettagli che molti non notano in diretta televisiva. La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter fa ancora discutere. A trionfare, alla fine, sono stati i nerazzurri, grazie alle due reti segnate nei tempi supplementari, ma in molti mettono in dubbio diverse decisioni arbitrali.

In molti, sì, ma di sicuro non gli interisti, tifosi e giocatori. Durante la cerimonia di premiazione i tifosi nerazzurri hanno applaudito tutto lo staff arbitrale, ma è il gesto di Handanovic ad aver scatenato le reazioni sui social. Il labiale non è chiarissimo, ma in tantissimi hanno interpretato così la reazione del portiere nerazzurro: “bravo Valeri”, avrebbe detto applaudendo. “Grazie”, ha risposto poi l’arbitro.

Un video che divide il web: c’è chi legge nelle parole di Handanovic un ringraziamento legato a presunti ‘favoritismi’ e chi invece non riesce ad interpretare in maniera ‘maligna’ il gesto del portiere, che si sarebbe semplicemente congratulato con l’arbitro.