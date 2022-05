Polemica in F1, Hamilton sfida la FIA: “la prossima volta indosserò quattro orologi”

SportFair

In attesa della gara di Formula 1 a Miami, continua una polemiche che riguarda Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes continua la sua battaglia nei confronti della Federazione Internazionale dell’Automobile dopo la decisione di seguire il codice per l’abbigliamento dei piloti all’interno dell’abitacolo.

E’ stato proibito ai protagonisti di guidare con gioielli. In particolar modo Vettel e Hamilton hanno contestato la decisione. Nel dettaglio il britannico è stato durissimo. “Mi hanno parlato della sicurezza, ma negli ultimi 16 anni non è mai successo. Ho ottenuto un’esenzione qui per alcuni oggetti, avrò la stessa cosa nelle restanti competizioni. La prossima volta indosserò quattro orologi”.