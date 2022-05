Hamilton insultato sui social: McLaren indaga, potrebbe essere un dipendente di Woking

SportFair

Dopo il caso del commissario di gara che lo ha insultato sui social durante il weekend di gara di Jeddah, per Lewis Hamilton ecco spuntare un altro hater ‘famoso’.

Il campione britannico di F1, sicuramente, come tutti i personaggi famosi, non riceve solo complimenti sui social, ma quando ad inveire contro un pilota è un addetto ai lavori la faccenda si fa più seria del dovuto.

Hamilton, infatti, sembra essere ‘perseguitato’ da anni ormai da un uomo che sui suoi profili social lo insulta dal Gp del Bahrain 2020, quando il campione britannico della Mercedes non ha potuto gareggiare a causa della positività alCovid. “Che c…, finalmente! Non sopportavo di vederlo fare sempre bene“, aveva scritto l’hater. “Un c…. di m….“, aveva commentato poi sotto un Tweet della F1 nel quale era tagga proprio Hamilton.

L’hater in questione ha continuato la sua battaglia social contro Lewis: “Oh, vaff….., per avere la macchina più veloce della griglia. Che c….”, ha commentato poi quando Hamilton, dopo il finale di Abu Dhabi, è stato nominato Sir.

I profili Facebook e Twitter dai quali provenivano questi messaggi sono stati cancellati e in questo periodo è stato scoperto che a scriverli potrebbe essere stato un dipendente del team McLaren. La scuderia di Woking ha fatto sapere con un comunicato di essere “pronti ad indagare. Riteniamo che questi commenti siano completamente in contrasto con i nostri valori e la nostra cultura. Prendiamo la questione estremamente sul serio e la stiamo indagando come priorità”.