GTWC Europe, Valentino Rossi in ripresa: chiude ottavo a Brands Hatch! Marciello regala la vittoria a Mercedes

Ottimo tempo per Valentino Rossi, il Dottore ha effettuato un passo in avanti dopo Gara-1. Si è conclusa anche Gara-2 a Brands Hatch, non sono mancate le emozioni e le indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. Il Dottore è in una fase di evoluzione e, nelle prossime gare, è atteso un ulteriore passo in avanti.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello hanno conquistato gara-2 di Brands Hatch del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il dominio è stato netto su Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Jim Pla/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes. Ottimo risultato per Valentino Rossi che ha chiuso ottavo. Il Dottore è riuscito a completare l’ottimo lavoro del belga Frédéric Vervisch. Il prossimo appuntamento in Francia a Magny-Cours a metà maggio.