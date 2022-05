GT World Challenge Francia 2022: Simon Gachet in pole, Valentino Rossi solo 22° dopo l’incidente

SportFair

Nuovo appuntamento GTWC Europe, la gara di Magny-Cours preannuncia grande spettacolo. Nei primi minuti delle Q1 subito un colpo di scena, si è verificato l’incidente di Valentino Rossi, la vettura del Dottore si è schiantata contro le barriere. Subito la bandiera rossa e qualifiche sospese.

Qualifica difficile per Valentino Rossi, 22esimo a causa dell’incidente. Il Dottore sarà chiamato alla rimonta per conquistare un risultato positivo in gara. Simon Gachet è riuscito a conquistare la pole position. Al secondo posto Weerts che è stato beffato, terzo Magnus.