GT World Challenge, Valentino Rossi in grande spolvero a Magny-Cours: “puntiamo a finire nei primi dieci”

E’ entrato nel vivo il terzo round del campionato GT World Challenge Europe, si corre sul circuito francese di Magny-Cours. Al termine delle pre-qualifiche il miglior tempo è della Mercedes-Amg di Raffaele Marciello. La vettura di Rossi e Frédéric ha realizzato un ottimo sesto posto.

Raffaele Marciello ha chiuso in 1’36’’136. Le pre-qualifiche hanno registrato tanto equilibrio, le prime 11 vetture sono racchiuse in meno di 1 secondo. Ottimo Valentino Rossi, il tempo di 1’36’’690 vale il sesto posto.

“La pista è molto difficile, particolare e tecnica, soprattutto perché alcune curve vanno tagliate molto, saltando sul cordolo. Tutte le informazioni raccolte il venerdì sono essenziali per migliorare nel weekend. La prima impressione è buona, adesso dobbiamo lavorare per migliorare i tempi sul giro. Qui a Magny-Cours ho già girato, a inizio anno, nel mio primo test pre-stagionale con l’Audi. Nella seconda gara di Brands Hatch, l’appuntamento più recente, abbiamo chiuso nella top-10: anche qui in Francia questo è l’obiettivo, puntiamo a finire nei primi dieci e fare punti”, ha detto Valentino Rossi.