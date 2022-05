I Golden State Warriors in Finale per l’anello! Doncic e i suoi Mavericks eliminati

SportFair

I Golden State Warriors tornano alle finali NBA per la sesta volta negli ultimi otto anni dopo aver sconfitto in semifinale di Playoff i Dallas Mavericks: la vittoria in Gara-5 delle Conference Finals, per 120-110, ha permesso a Curry ecompagni di staccare il pass per le finali.

La squadra di Steve Kerr non ha commesso errori nella partita del gioedì, dopo un’uscita lenta nella prima occasione per chiudere la serie in Gara 4.

Spencer Dinwiddie è stato l’unico a mantenere i Mavs nella lotta nel primo tempo, con 17 punti, mentre Luka Doncic è rimasto a soli 6 punti dopo due quarti. Dallas ha preso vita nel terzo quarto: Doncic e i Mavs sono andati sul 15-0 per ridurre il divario a otto proprio prima del cambio di quarto, senza però riuscire poi nella rimonta.

Steph Curry, nonostante una prestazione non troppo brillante, ha vinnto il premio di MVP delle Finals della Western conference, intitolato a Magic Johnson. I Golden State Warriors ora aspettano di sapere chi dovranno sfidare in finale tra Boston Celtics e Miami Heat. I Celtics possono chiudere la serie questa sera a Boston.