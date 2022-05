Giro d’Italia, la settima tappa è di Bouwman: vittoria a Potenza davanti a Mollema e Formolo

SportFair

E’ andata in archivio anche la settima tappa del Giro d’Italia, la corsa rosa continua a regalare spettacolo e sono arrivate nuove indicazioni anche per la classifica generale. Il Giro ha abbandonato la Calabria dopo la vittoria di Demare di ieri a Scalea, i corridori si sono spostati da Diamante a Potenza in un percorso di 196 km con 4510 metri di dislivello.

Bouwman ha vinto in maniera abbastanza netta lo sprint davanti a Mollema e Formolo. Si accontenta della quarta posizione, senza partecipare alla volata, Tom Dumoulin che accorcia in classifica generale. Juan Pedro Lopez mantiene ancora la maglia rosa.

La classifica generale

1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 28:39:05

2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38

3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58

4 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42

5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47

6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55

7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58

8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:00

9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04

10 BARDET Romain Team DSM 2:06

11 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,

12 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 2:15

13 ARENSMAN Thymen Team DSM ,,

14 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 2:16

15 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 2:18

16 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 2:19

17 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 2:20

18 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2:23

19 HAMILTON Lucas Team BikeExchange – Jayco 2:27

20 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:32

21 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:37

22 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:39

23 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 2:43

24 SOSA Iván Ramiro Movistar Team 3:05

25 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 3:14

26 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3:16

27 HOWSON Damien Team BikeExchange – Jayco 3:41

28 MARTIN Guillaume Cofidis 4:06

29 FOSS Tobias Jumbo-Visma 4:14

30 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 4:16