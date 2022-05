Giro d’Italia, Mathieu van der Poel si prende la prima Maglia Rosa: battuto Girmay e Ulissi è ottavo

SportFair

E’ andata in archivio la prima tappa del Giro d’Italia 2022. Nella frazione da Budapest a Visegrád, il favorito Mathieu van der Poel ha confermato i pronostici della vigilia e conquistato la prima Maglia Rosa. Beffato Biniam Girmay.

In avvio due compagni hanno tentato la fuga: Mattia Bais e Filippo Tagliani, il margine è stato anche superiore ai 10′. A circa 3 chilometri dall’arrivo il tentativo in solitaria di Lawrence Naesen, poi è stato il turno di Lennard Kamna. A 200 metri dall’arrivo lo scatto di Biniam Girmay, seguito da Mathieu van der Poel. Il testa a testa è stato avvincente e si è concluso con la vittoria dell’olandese.

Brutta caduta per Caleb Ewan. Al terzo posto Pello Bilbao, davanti a Magnus Cort Nielsen. Sul fronte Italia nella Top 10 Diego Ulissi ottavo e Andrea Vendrame nono.

“Sono rimasto chiuso nella parte finale, ho dovuto spendere molte energie per mantenere la posizione. Ero molto motivato per questa maglia rosa, dopo aver indossato la gialla al Tour de France. È vero, ho cambiato i miei programmi per essere alla partenza del Giro, questa tappa era un’occasione unica per prendere la maglia rosa”, ha detto van der Poel.

Soddisfatto Girmay: “sono molto contento di questo risultato, è il mio primo grande giro. Grazie alla mia squadra che ha fatto un grande lavoro per tutta la giornata, siamo molto forti e ci dà fiducia per il proseguo del Giro”.