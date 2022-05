Giro d’Italia, la 21ª tappa è la Verona-Verona: percorso e altimetria della cronometro che chiude la Corsa Rosa

SportFair

E’ arrivato il momento dell’ultimo atto del Giro d’Italia: appuntamento con la 21ª tappa, la Verona-Verona. Sono 17,4 chilometri, due tratti completamente pianeggianti divisi dalla salita delle Torricelle, l’arrivo è previsto nello splendido scenario dell’Arena di Verona. L’orario di partenza del primo corridore è previsto alle 14, l’ultimo alle 17.10.

Il favorito alla vittoria potrebbe essere il campione d’Italia Matteo Sobrero. Occhio ovviamente a Mathieu Van der Poel che proverà a mettere un’altra firma per concludere con il botto. Un altro nome interessante è quello di Edoardo Affini, sfavorito però dalla salita. Infine Jay Hindley non dovrebbe avere problemi a far meglio di Richard Carapaz e Mikel Landa.