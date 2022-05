Giro d’Italia, il ritorno di Giulio Ciccone: trionfo in solitaria a Cogne, in Maglia Rosa ancora Carapaz

SportFair

Nuovo appuntamento con il Giro d’Italia 2022, si è conclusa anche la 15ª tappa: da Rivarolo Canavese a Cogne. L’italiano Giulio Ciccone è tornato a sorridere, l’abruzzese della Trek-Segafredo ha vinto in solitaria. Il gruppo della maglia rosa ha gestito la situazione, alla fine a giocarsi la vittoria sono stati in sei: Rui Costa, Tusveld, Ciccone, Buitrago, Pedrero e Carthy.

Uno scatenato Ciccone ha provato in più occasioni a scappare, nel finale è riuscito a controllare la resistenza di Buitrago e Carthy. Trionfo in solitaria dell’italiano, alle sue spalle Buitrago, poi Pedrero. Sesta piazza per Luca Covili. Sul fronte classifica generale non si sono registrati grossi ribaltoni: Richard Carapaz mantiene la maglia rosa con il gruppo dei migliori che arriva compatto a 7’50”.

La classifica generale

1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 63:06:57

2 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 0:09

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:32

4 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:01

5 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:03

6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:54

7 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:00

8 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 3:00

9 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 4:06

10 MARTIN Guillaume Cofidis 8:02

11 VALVERDE Alejandro Movistar Team 9:08

12 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 9:18

13 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 10:36

14 HAMILTON Lucas Team BikeExchange – Jayco 11:30

15 ARENSMAN Thymen Team DSM 11:49