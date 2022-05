Giro d’Italia, Hirt vince ad Aprica: Nibali nella Top-5, la classifica generale

SportFair

Un’altra tappa del Giro d’Italia si è conclusa, la Corsa Rosa entra sempre più nel vivo. E’ andata in archivio una tappa a 5 stelle di difficoltà con oltre 202 km con più di 5000 metri di dislivello complessivo da Salò ad Aprica. E’ stata una giornata molto sfortunata per Domenico Pozzovivo: il ciclista italiano, nonostante la condizione fisica brillante, è stato vittima di una caduta ed è stato costretto a perdere minuti importanti.

Vincenzo Nibali sfrutta il lavoro di un super Almeida, e chiude 9° la frazione odierna e in 5ª posizione nella classifica generale. La tappa di oggi è stata conquistata da Hirt che precede Arensman sul traguardo. Hindley vince in volata per il terzo posto e rosicchia terreno a Carapaz, ancora in Maglia Rosa.

La classifica generale

1- Richard Carapaz 68H49’06”

2- Jai Hindley 03′

3- Joao Almeida 44”

4- Mikel Landa Meana 59”

5- Vincenzo Nibali 3’40”

6- Domenico Pozzovivo 3’48”

7- Pello Bilbao Lopez de Armentia 3’51”

8- Emanuel Buchmann 4’45”

9- Jan Hirt 7’42”

10- Alejandro Valverde 9’04”