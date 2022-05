Giro d’Italia 2022, l’8ª tappa a Napoli: percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Continua l’appuntamento con il Giro d’Italia, è grande attesa in vista dell’ottava tappa con partenza e arrivo a Napoli: 153 chilometri che non nascondono insidie. Dopo un avvio tranquillo si entra nel vivo. Si sale la collina di Posillipo per raggiungere Bacoli, si affrontano 4 giri del circuito del Monte di Procida di 19 km con una strada stretta e continui cambi di direzione e di pendenza.

La salita misura 2,1 km con pendenza media del 6% e uno strappo all’11% che porta a Lago Lucino. Rientro da Bacoli e Posillipo attraverso le stesse strade dell’andata, dalla discesa di via Petrarca al centro cittadino. Il finale sul lungomare Caracciolo.

Il nome di Mathieu Van Der Poel è ovviamente da prendere in grande considerazione per la vittoria. In caso di arrivo compatto si preannunciano in lotta i vari Demare, Gaviria, Ewan e Cavendish. Per l’Italia occhi puntati su Diego Ulissi, Vincenzo Albanese e Andrea Vendrame.