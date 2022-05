Giro d’Italia 2022: Kamna vince sull’Etna, Juan Pedro Lopez sfila la maglia rosa a van der Poel. Staccato Nibali

SportFair

La quarta tappa del Giro d’Italia 2022 ha confermato le aspettative. La corsa ha lasciato l’Ungheria ed è tornata a correre sulle strade italiane. Grande spettacolo, l’Etna ha incoronato Lennard Kamna nella tappa da Avola a Nicolosi (rifugio Sapienza).

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2022 è tornato con tante emozioni. Giornata da dimenticare per l’Astana che prima ha perso Miguel Angel Lopez per infortunio, poi ha sofferto insieme a Vincenzo Nibali in salita. Lo Squalo si è staccato nel tratto più duro e non è riuscito a tenere il passo degli avversari. Venti secondi di ritardo per l’italiano Domenico Pozzovivo, mentre Ciccone è riuscito a tenere botta.

Grande fatica in salita anche per Tom Dumoulin. La vittoria è andata al tedesco Lennard Kamna, protagonista nel testa a testa finale contro Juan Pedro Lopez. Al terzo posto Rein Taaramae. Proprio Juan Pedro Lopez ha sfilato la maglia rosa a Mathieu van der Poel.