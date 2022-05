Giro d’Italia, la 14ª tappa, è arrivato il momento della Santena-Torino: altimetria e percorso

SportFair

Il Giro d’Italia 2022 non si ferma. E’ arrivato il momento della 14ª tappa, la Santena-Torino: 3000 metri di dislivello in 147 chilometri. Si tratta di una frazione breve e molto intensa. I primi chilometri, fino ai piedi della prima salita, sono gli unici pianeggianti. Si scala il versante di Rivodora di Superga, poi la Collina di Superga e il Colle Maddalena. La prima di 5 km al 10% con punte del 14%, la seconda più breve all’8,1 %. Discesa impegnativa su strada stretta fino all’arrivo, diventa pianeggiante solo a 650 metri dall’arrivo a Torino in Corso Moncalieri.

Si tratta di una tappa difficile, attenzione a Van der Poel e Vincenzo Nibali con lo Squalo che potrebbe sfruttare la lunga discesa nel finale. Sul fronte classifica generale, chiamato ad una reazione Richard Carapaz. Infine gli italiani Alessandro Covi e Diego Ulissi, intenzionati a provarci.