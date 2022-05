Giro d’Italia, 10ª tappa Pescara-Jesi: Girmay batte Van der Poel in volata, è storia!

SportFair

Continua lo spettacolo del Giro d’Italia, si è conclusa anche la decima tappa. Si è registrato un risultato veramente incredibile: Biniam Girmay è il primo ciclista africano a vincere una tappa al Giro. Nella tappa da Pescara a Jesi il ciclista eritreo batte Van Der Poel in volata e scrive una grande pagina del ciclismo.

Non si è registrata una grande battaglia per la fuga, in tre all’attacco: Lawrence Naesen (AG2R Citroën), Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech). Il finale è stato entusiasmante: gli ultimi 10 chilometri sono stati realizzati a velocità folle, in volata anche Vincenzo Nibali.

A circa 5 chilometri dal termine il tentativo di Mathieu van der Poel, ma Biniam Girmay è stato autore di uno sprint impressionante. Terzo Vincenzo Albanese, poi Kelderman e Richard Carapaz.