Girmay costretto ad alzare bandiera bianca: si ritira dal Giro d’Italia dopo essere stato colpito dal tappo dello spumante | VIDEO

Dopo l’immensa gioia per la vittoria di ieri, adesso la grande delusione: Girmay è costretto al ritiro. Il 22enne eritreo della Intermarchè-Wanty-Gobert, che dopo essere entrato nella storia per aver vinto la classica del Belgio Gand-Wevelgem, è diventato il primo africano a vincere una tappa al Giro d’Italia, tagliando per primo il traguardo di Jesi, avendo la meglio su Van der Poel, ma durante i festeggiamenti qualcosa è andato storto.

Girmay, infatti, durante la cerimonia di premiazione, è stato colpito all’occhio sinistro dal tappo dello spumante: il corridore è stato costretto ad andare in ospedale per degli accertamenti, dai quali non è emerso un danno importante, ma la squadra preferisce approfondire con altri esami e, dunque, proteggere il ciclista.