Giorgi-Tomljanovic interrotta: l’italiana in difficoltà, poi la sospensione

SportFair

La giornata di tennis è stata dai due volti per i colori azzurri, più negativa che positiva. Si sono registrate eliminazioni pesanti: out Cobolli, Sonego e Zeppieri in campo maschile, più Trevisan nel femminile. Ottima prestazione di Fabio Fognini che ha avuto la meglio di Dominic Thiem.

L’ultimo match della giornata ha messo di fronte Camila Giorgi contro Tomljanovic. Avvio difficilissimo della tennista italiana che si trova in svantaggio 0-4, non ha la forza di reagire e deve arrendersi all’australiana con il punteggio di 3-6. Giorgi accusa un leggero problema al polpaccio e non è brillantissima. Tomljanovic scappa anche nel secondo set e si porta sul 2-4. Sul punteggio di 40-40 la gara è stata sospesa a causa della pioggia.