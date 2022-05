Giorgi avanza al Roland Garros, Zeppieri eliminato al primo turno

SportFair

Primo turno dolce-amaro per l’Italia del tennis al Roland Garros. Dopo l’eliminazione di Paolini e la vittoria di Sonego, gli azzurri registrano un’altra vittoria ed un altro ko. Ha trionfato in rimonta Camila Giorgi: la tennista italiana, numero 30 al mondo, ha vinto contro la cinese Zhang dopo due ore di battaglia col punteggio di 3-6, 6-2, 6-2. Giorgi sfiderà Putintseva al secondo turno. E’ uscito di scena al primo turno invece Zeppieri: il numero 216 al mondo ha avuto un debutto difficile e ha dovuto fare i conti con Hurkacz. Il polacco, numero 13 al mondo, ha trionfato in poco più di due ore col punteggio di 7-5, 6-2, 7-5, staccando così il pass per il secondo turno e mandando a casa l’azzurro.