Giocare a tennis migliora la salute mentale, bastano 15 minuti in campo: l’esperimento di Asics

Prima dell’inizio del Roland Garros, ASICS ha deciso di condurre un esperimento in campo, individuando come giocare a tennis per soli 15 minuti sia sufficiente per diminuire i livelli di stress di oltre un terzo (35%). Analizzando lo stato mentale dei parigini prima e dopo l’attività sportiva, è risultato che oltre il 51% dei partecipanti si sono sentiti più rilassati e il 20% più felici.

Per la realizzazione dell’Uplift Court stesso, ASICS si è ispirata a una recente ricerca che ha rilevato che il 65% dei cittadini del capoluogo francese si sente stressato, identificando le principali cause di stress nel traffico (61%), nell’inquinamento atmosferico (56%), nei trasporti pubblici (48%), nella mancanza di parcheggi (42%) e nel lavoro (39%). Tutti elementi che sono diventati bersagli sul muro dello stress, un modo per i partecipanti di praticare tennis con l’obiettivo di abbattere questo disagio mentale.

La numero uno al mondo Iga Świątek si è unita ai partecipanti sull’ASICS Uplift Court e ha dichiarato: “giocare a tennis è l’attività che mi fa sentire più a mio agio. Mi fa ricordare quando da giovane mi trovavo in campo per colpire una pallina, sentendomi al massimo della mia felicità, il che è un perfetto ricordo per affrontare questa settimana. Vedere tutte queste persone venire a giocare con il team di ASICS è stato fantastico: ho visto quanto si sono sentite più libere e letteralmente più sollevate”.

Il Dr. Brendon Stubbs ha aggiunto: “questo esperimento innovativo ci aiuta a comprendere meglio il potere che il tennis ha sul nostro stato mentale. I risultati di altre ricerche non erano soddisfacenti; il disegno di questo studio ha invece fornito una solida visione di quanto questo sport contribuisca al benessere psichico delle persone, anche se praticato per un breve periodo di tempo. Visti gli alti livelli di stress rilevati, possiamo dire che il tennis ha un grande potenziale e un ruolo importante per sollevare le menti”.

Chi ha giocato nell’Uplift Court ha indicato i livelli di stress percepiti nell’ultimo mese utilizzando una scala convalidata. I partecipanti hanno poi giocato a tennis per 15 minuti e nove secondi riprendendo i risultati dell’ASICS Global State of Mind Index*, prima di compilare una versione aggiornata dello “stress test” e valutare la propria salute emotiva dopo la partita.

Gary Raucher Executive Vice President, ASICS EMEA afferma: “in ASICS vogliamo da sempre aiutare le persone a sperimentare i benefici che lo sport ha sulla mente. L’Uplift Court è stato uno svago per i parigini, oltre a un esperimento consolidato dai risultati. Con questa attività abbiamo avuto la conferma che giocare a tennis, anche per soli 15 minuti 9 secondi, riduce lo stress e contribuisce a far sentire meglio chi lo pratica. Ci auguriamo che sempre più persone si rivolgano a questo sport per sollevare la propria mente e migliorare il proprio benessere psicologico”.