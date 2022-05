L’ex Roma non si vuole più sposare! Ginevra Lambruschi lasciata da Antonucci a pochi giorni dalle nozze: “ora farò da mamma e da papà”

SportFair

“Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie”, con queste parole Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influncer ha annunciato la rottura col suo compagno.

Fino a qualche settimana fa i due condividevano scatti di coppia, mostrandosi innamoratissimi, in attesa delle nozze, adesso, invece, la 24enne toscana ha iniziato a postare scatti che la ritraggono da sola, forte e coraggiosa, pronta a prendersi cura della sua piccola nonostante la sofferenza.

Mirko Antonucci, ex Roma, adesso di proprietà del Cittadella, ha rotto con Ginevra, proprio quando il giorno del fatidico sì si stava avvicinando sempre più. Il giovane calciatore, che faceva coppia con Ginevra da circa due anni e che lo scorso anno aveva tatuato il volto dell’influencer sulla schiena, oltre ai nomi delle sue donne “Sophie” e “Ginevra”, sul collo, ha disattivato i profili social.

A Marzo 2021 è nata la piccola Sophie e la scorsa estate Mirko aveva chiesto all’influencer di sposarlo, ma adesso sembra se ne sia pentito.