La gaffe di Emma Raducanu agli Internazionali d’Italia: “se ho imparato l’italiano? Che c***o” | VIDEO

Gli Internazionali d’Italia stanno regalando spettacolo ed emozioni. Sono davvero poche le speranze azzurre nel torneo di Roma, con al momento solo Fognini che è riuscito a superare il primo turno e Jannik Sinner che scenderà in campo stasera, ma lo spettacolo ed il divertimento non mancano di certo.

Se in campo bisogna mantenere la concentrazione e restare seri per una buona prestazione, quando non è il momento di giocare c’è il tempo per un po’ di svago e qualche risata.

A regalare un momento epico, diventato presto virale, è stata Emma Raducanu: la campionessa degli ultimi US Open prima del suo esordio agli Internazionali d’Italia contro Bianca Andreescu, ha rilasciato qualche intervista ai media.

Alla 19enne britannica è stato chiesto se, nel suo breve soggiorno a Roma, fosse riuscita ad imparare qualche parola in italiano. “Si, l’ho fatto, come… che cazzo?!“. Notando lo stupore della giornalista, Emma Raducanu ha subito capito di aver detto qualcosa di sbagliato: “è una brutta parola? Taglia. Oh, me l’hanno detta i miei amici. Cosa significa?“. “Te lo spiego dopo, alla fine dell’intervista“, ha risposto la giornalista. Incredula, Emma Raducanu ha poi esclamato: “veramente? Ho imprecato davanti alla telecamera? O mio dio… ehm.. buongiorno“.