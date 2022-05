Tom Brady ed il futuro… ricchissimo: guadagnerà più da commentatore che da giocatore

SportFair

Il futuro di Tom Brady si prospetta ricchissimo! La star della NFL, goat del football americano, guadagnerà più soldi come commentatore televisivo di quanti ne abbia guadagnati come giocatore.

Il quarterback dei record, infatti, ha raggiunto un accordo con Fox Sports e guadagnerà 364 milioni di euro per 10 anni. La nuova avventura di Brady inizierà quando andrà ufficialmente in ‘pensione’: la star del football americano guadagnerà 40 milioni di dollari in più di quanto ha guadagnato da quarterback tra Patriots e Buccaneers.

“Siamo entusiasti che Tom abbia accettato di unirsi al team Fox e gli auguriamo tutto il meglio per la prossima stagione“, ha dichiarato il CEO di Fox Lachlan Murdoch.

Quello tra Brady e Fox Sports è il più grande contratto nella storia delle trasmissioni televisive sportive.