Il futuro di Ibrahimovic: un altro anno da calciatore, poi agente accanto a Enzo Raiola

SportFair

Sogno scudetto. Zlatan Ibrahimovic è concentrato sulla stagione in corso con il Milan, l’intenzione è quella di chiudere la classifica del campionato di Serie A al primo posto. Il rendimento dello svedese è stato altalenante, condizionato da qualche infortunio di troppo. Ibrahimovic è ancora in grado di fare la differenza, ma la condizione fisica rappresenta un punto interrogativo per il futuro. Lo svedese non ha fatto una scelta per la prossima stagione, potrebbe anche ritirarsi ma una decisione definitiva arriverà solo al termine del campionato.

Il ruolo di Ibrahimovic nello spogliatoio è stato decisivo, la figura di Zlatan è importantissima per la crescita dei giovani: rappresenta un punto di riferimento per gran parte del gruppo e anche per l’allenatore. Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi a causa della morte di Mino Raiola, suo agente storico.

La scuderia del procuratore vanta nomi del calibro di Ibrahimovic, Pogba, Verratti, Haaland, Donnarumma e de Ligt su tutti che continueranno nella stessa scuderia guidata dal cugino Enzo. Ibrahimovic potrebbe disputare un’altra stagione al Milan e poi intraprendere la carriera da agente, proprio nell’agenzia di Raiola.