Scossone di mercato… interno in casa Ducati: Miller verso la retrocessione, chi al suo posto nel team ufficiale?

In casa Ducati si lavora già al futuro. La notizia dell’addio di Suzuki a fine stagione sembra non aver smosso in particolar modo il team di Borgo Panigale, che sta già pensando alle mosse di mercato, ma tutte interne al team.

La squadra bolognese, infatti, ha ben 8 moto in griglia e punta ‘semplicemente’ a spostare i piloti da un suo team all’altro, senza interferenze con l’esterno. Mir e Rins, dunque, non avranno molte chance di avere un posto nella ‘Rossa’ delle moto dopo l’addio della Casa giapponese.

La Ducati ha comunicato che intorno al mese di giugno comunicherà le decisioni per il futuro dei team e dei piloti: il posto in dubbio sembra essere quello di Jack Miller nella squadra ufficiale. Al posto dell’australiana, che tornerebbe in Pramac, potrebbero andarci Bastianini o Jorge Martin.