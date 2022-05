Formula 1, Verstappen on fire: l’olandese sorpassa anche Leclerc | VIDEO

SportFair

La partenza del gran premio di Formula 1 a Miami ha regalato tantissime emozioni. Ottimo scatto di Leclerc che riesce a mantenere la prima posizione, avvio positivo di Verstappen che è riuscito a superare Sainz.

L’olandese è in grande spolvero e approfitta di qualche problema delle gomme delle Ferrari, Verstappen riesce a superare anche Leclerc e portarsi in prima posizione. Leclerc chiamato a rispondere, il distacco di quasi tre secondi dopo un errore del ferrarista. Partenza negativa per la Ferrari, al di sotto delle aspettative dopo la doppietta in qualifica.