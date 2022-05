Formula 1, la Ferrari fa sul serio a Monaco: uno-due nelle FP2, Leclerc scatenato

SportFair

Un altro segnale da parte delle Ferrari nelle Fp2 di Monaco. Leclerc si conferma in grande spolvero ed è il candidato numero uno alla conquista della pole position, ovviamente in corsa anche Max Verstappen e non sono da escludere sorprese. L’olandese è tornato in vetta alla classifica generale dopo l’ultimo ritiro di Leclerc, ma il campionato è ancora apertissimo e la forza della Ferrari non rappresenta una novità.

Nelle Fp2 il più veloce è stato ancora una volta Leclerc. Al secondo posto l’altra Ferrari di Sainz, vicinissimo al compagno di squadra. Poi le due Red Bull di Perez e Verstappen. Al quinto posto Norris, poi la Mercedes di Russell. In grande difficoltà Hamilton.