Formula 1, subito le Ferrari in Spagna: Leclerc guida le FP1, Sainz in scia al compagno

Si torna in pista per il gran premio di Formula 1, è arrivato il momento del gran premio di Spagna. Le ultime gare hanno rilanciato le ambizioni di Max Verstappen, il pilota della Red Bull è in grande spolvero e ha intenzione di confermarsi. Le ultime due gare non sono state entusiasmanti per le Ferrari, ma le potenzialità della Rossa sono importantissime: Leclerc guida la classifica piloti e la Ferrari quella costruttori.

Sono state introdotte delle novità per il gran premio di Spagna e l’intenzione della Ferrari è quella di ritornare in testa. Si sono concluse le FP1 e il tempo più veloce è stato quello di Leclerc. Alle sue spalle l’altra rossa di Sainz, in terza posizione Max Verstappen. L’olandese ha trovato traffico nelle ultime curve del suo giro veloce. In leggera ripresa le Mercedes con Russell quarto e Hamilton sesto.