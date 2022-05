Formula 1 Monaco, subito la zampata della Ferrari: Leclerc in testa alle FP1, bene anche Sainz

SportFair

Si torna subito in pista per il campionato di Formula 1, si corre il gran premio di Monaco. Nell’ultima gara si è registrato il ribaltone in classifica generale, Max Verstappen è in grande forma e si è portato in testa alla graduatoria. Delusione in casa Ferrari, Leclerc è stato costretto al ritiro a causa di un problema alla monoposto. La Rossa si è confermata veloce e sarà sicuramente una candidata per la vittoria del prossimo gran premio.

Si sono concluse le Fp1 e già sono arrivate le prime indicazioni. Il più veloce è stato Leclerc, il ferrarista alla ricerca del riscatto dopo l’ultimo ritiro. Al secondo posto un sorprendente Perez con la Red Bull, poi Sainz e Max Verstappen. In difficoltà le Mercedes di Russell e Hamilton. I primi tre a distanza di meno di un decimo.