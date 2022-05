Formula 1 Miami, è Leclerc il più veloce delle Fp1: sorpresa Russell, in ritardo Sainz

SportFair

Torna l’appuntamento con il campionato di Formula 1, si corre a Miami in un gran premio di grande fascino. La Ferrari è chiamata a riscattare il risultato del GP dell’Emilia Romagna con il ritiro di Sainz e l’errore nel finale di Leclerc. L’olandese Verstappen ha vinto l’ultimo gran premio e si è confermato in ottima forma.

Si sono concluse le FP1 del Gp a Miami, sono arrivate le prime indicazioni in vista di qualifiche e gara. Nei primi minuti testacoda di Charles Leclerc, stesso esito anche per Tsounoda. Sainz fa registrare il giro più veloce, poi Leclerc.

Bottas va a sbattere, esposte le bandiere rosse. Verstappen torna in pista e si porta davanti a tutti. Poi Russell, mentre Hamilton è quinto. Torna in pista Leclerc e fa registrare il giro più veloce, il ferrarista si porta in vetta. Si conclude la sessione, in testa Leclerc, poi Russell, Verstappen, Perez e Gasly. Solo sesto Sainz. Ottavo Hamilton.