Formula 1 Miami, le Fp3: comanda Perez, secondo Leclerc e rischio Verstappen

Nuovo appuntamento prima delle qualifiche ufficiali del GP di Miami, si sono concluse anche le Fp3. Sorpresa in vetta alla classifica, il più veloce è stato Sergio Perez che ha superato di quasi due decimi Leclerc. Il ferrarista è molto competitivo e punta la pole position.

Al terzo posto l’altra Red Bull di Verstappen. Al quarto posto Fernando Alonso, poi altre due sorprese: Vettel e Mick Schumacher. Solo settimo Sainz, lo spagnolo dovrà migliorarsi in qualifica per partire da una buona posizione in gara. Chiudono la Top-10 Magnussen, Albon e Norris.

Verstappen è stato autore di un quasi-incidente nel finale in curva 13, l’olandese ha preso un cordolo ma è riuscito a frenare la sua RB18 in tempo. Sessione momentaneamente sospesa dopo 13 minuti per un botto di Ocon in curva 14.