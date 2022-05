Formula 1, i risultati delle Fp2: Sainz a muro e Verstappen a fuoco | VIDEO

SportFair

Si è conclusa anche la seconda sessione delle prove libere di Formula 1, a Miami. E’ altissima l’attesa in vista del nuovo gran premio, la Ferrari dovrà riscattarsi dopo la gara dell’Emilia Romagna. Nelle Fp1 Leclerc si è dimostrato in grande spolvero, il tempo più veloce è stato realizzato dal ferrarista.

Le Fp2 sono state più movimentate. Dopo aver realizzato il miglior tempo Sainz va a sbattere alla curva 14, bandiere rosse e ferrarista out. Non è un buon periodo per lo spagnolo. Problemi sulla Red Bull di Verstappen, fiamme evidenti dalla zona della gomma posteriore destra, anche l’olandese si ferma. La Mercedes di Russell si porta in vetta, alle sue spalle Leclerc, Perez, Hamilton e Alonso. Nel finale non si registrano scossoni.

Carlos Sainz Jr. Necesita una limpia 🤦🏻‍♂️ pierde el control @f1miami hay que traerlo aquí a Catemaco le urge @F1Tornello #F1Miami #f1españa pic.twitter.com/Ibk8V7DF3w — ARRY GARCIA (@garcia_arry) May 6, 2022