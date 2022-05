Formula 1, la griglia di partenza del gran premio di Monaco: uno-due Ferrari

SportFair

Leclerc partirà in pole position nel gran premio di Monaco, grandissima prestazione del pilota della Ferrari. Al suo fianco Sainz che dovrà proteggere il compagno dall’assalto delle Red Bull. In terza e quarta posizione Perez e Verstappen. Le Ferrari hanno confermato la superiorità e sono i favoriti per la vittoria del gran premio.

Nel finale le qualifiche sono state condizionate dall’incidente di Perez. Il pilota della Red Bull è andato a muro nel giro finale delle Q3, inevitabile lo scontro con Sainz. Furioso Verstappen che non ha concluso il giro e si è dovuto accontentare del quarto posto. In pole un grandissimo Leclerc.

Formula 1, la griglia di partenza del gran premio di Monaco

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Sainz

2ª fila: 3. Perez, 4. Verstappen

3ª fila: 5. Norris, 6. Russell

4ª fila: 7. Alonso, 8. Hamilton

5ª fila: 9. Vettel, 10. Ocon