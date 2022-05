Formula 1, la classifica piloti dopo il gran premio a Miami. Ferrari in testa anche nella costruttori

SportFair

Verstappen si conferma in grande forma, il pilota della Red Bull ha vinto anche il gran premio a Miami. La Ferrari ha pagato la parte iniziale della gara, ma si è dimostrata ancora una volta competitiva: dovrà effettuare ancora un piccolo passo in avanti per vincere il Mondiale. In partenza Verstappen ha sorpassato Sainz, poi l’olandese ha avuto la meglio anche di Leclerc. L’incidente nel finale di Norris ha cambiato le carte in tavola con l’ingresso della Safety Car. Si è registrato l’attacco di Leclerc a Verstappen, ma senza fortuna. Sainz si è riscattato e ha chiuso al terzo posto, poi Perez. La Ferrari in testa anche nella classifica costruttori.

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 C. Leclerc Ferrari 104

2 M. Verstappen Red Bull 85

3 S. Perez Red Bull 66

4 G. Russell Mercedes 59

5 C. Sainz Ferrari 53

6 L. Hamilton Mercedes 36

7 L. Norris McLaren 35

8 V. Bottas Alfa Romeo 30

9 E. Ocon Alpine 24

10 K. Magnussen Haas 15

11 D. Ricciardo McLaren 11

12 Y. Tsunoda AlphaTauri 10

13 P. Gasly AlphaTauri 6

14 S. Vettel Aston Martin 4

15 F. Alonso Alpine 4

16 A. Albon Williams 2

17 G. Zhou Alfa Romeo 1

18 L. Stroll Aston Martin 1

19 N. Latifi Williams 0

20 M. Schumacher Haas 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Ferrari 157

2 Red Bull 151

3 Mercedes 95

4 McLaren 46

5 Alfa Romeo 31

6 Alpine 28

7 AlphaTauri 16

8 Haas 15

9 Aston Martin 5

10 Williams 2