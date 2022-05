Formula 1, l’incidente di Perez in qualifica: il botto nel finale e lo scontro con Sainz | VIDEO

SportFair

Si sono concluse con il botto le qualifiche del gran premio di Monaco. La pole position è stata conquistata da Leclerc, al suo fianco Sainz. Si tratta di una ghiotta chance per la Ferrari, chiamata a riscattare l’ultima gara in Spagna. In terza e quarta posizione le Red Bull di Perez e Verstappen.

I minuti finali del gran premio sono stati condizionati dall’incidente di Perez che è andato a finire a muro, subito dopo inevitabile lo scontro di Sainz. Qualifiche annullate e pole position di Leclerc. Furioso Verstappen costretto ad accontentarsi del quarto posto.