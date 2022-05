Formula 1, il gran premio di Sochi non sarà sostituito: restano in calendario 22 gare

SportFair

La Formula 1 torna in pista, il calendario prevede il gran premio di Spagna. L’inizio di stagione è stato entusiasmante con il duello tra Ferrari e Red Bull. Leclerc continua a guidare la classifica generale, ma le ultime gare sono state a favore di Max Verstappen. La Ferrari ha introdotto alcune novità e già dalla prossima gara è previsto un ulteriore passo in avanti.

Nel frattempo arriva un aggiornamento dal punto di vista organizzativo: il gran premio di Russia non sarà rimpiazzato, la decisione dell’esclusione era arrivata a causa dell’inizio della guerra contro l’Ucraina.

Il Mondiale viene così accorciato a 22 gare. Il GP di Sochi era inizialmente in programma nel mese di settembre, poi la decisione di cancellare l’appuntamento dopo l’invasione delle truppe di Putin in Ucraina. La scelta di non rimpiazzare il gran premio di Russia è arrivata per due motivi: quella di evitare un tour de force logistico e per non aggiungere oneri e costi ai team.