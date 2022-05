Formula 1, la doppia faccia della medaglia: Binotto analizza il problema di Leclerc e Perez sbotta con Red Bull

SportFair

La gara di Formula 1 in Spagna ha visto il trionfo di Max Verstappen, l’olandese ha approfittato del ritiro di Leclerc. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara della Ferrari. “Certamente si tratta di una giornata dura per noi. Ho ascoltato l’analisi fatta da Charles e dobbiamo guardare al positivo di questo fine settimana. Sarà una stagione lunga, in passato è accaduto agli altri e oggi è capitato a noi”.

Sul problema alla power unit Ferrari che ha compromesso la gara di Leclerc: “non possiamo incolpare nessuno, non penso che si tratti di un problema importante”.

Sergio Perez non ha gradito l’ordine di scuderia della Red Bull. “così non è giusto, non è leale”. Poi i toni sono stati sicuramente più tranquilli, ma ci sarà sicuramente un confronto tra le parti.