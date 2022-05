Fognini c’è: supera Thiem e conquista il secondo turno a Roma, possibile sfida contro Sinner

SportFair

Finalmente una soddisfazione per il tennis italiano al torneo di Roma. Non è stata una buona giornata per gli azzurri, si sono infatti registrate le eliminazioni di Cobolli, Sonego e Zeppieri in campo maschile, più Trevisan nel femminile.

Vittoria meritata nel primo turno per Fabio Fognini, l’italiano ha avuto la meglio di Dominic Thiem. Non è stato facile contro l’austriaco, i due set sono stati combattuti. Il primo set è stato a favore di Fognini, il break decisivo è arrivato sul 4-4 e il numero 56 al mondo ha chiuso sul 6-4. Grande equilibrio nel secondo set con Thiem che ha avuto la possibilità di riaprire il match sul 5-5, Fognini è riuscito a vincere al tie break con il punteggio di 7-5. Nel prossimo turno dovrà vedersela con il vincente tra Martinez e Sinner.