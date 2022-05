Fognini subito fuori a Madrid, vince Basilashvili. Super rimonta di Musetti contro Ivashka

SportFair

Dopo il successo in rimonta di Jannik Sinner contro Tommy Paul, altri due tennisti italiani sono scesi in campo nel torneo di Madrid. Sconfitta per Fabio Fognini, il numero 51 Atp non è stato in grado di contrastare Nikoloz Basilashvili. Il tennista georgiano ha messo le cose in chiaro già in avvio e ha dimostrato la superiorità dal punto di vista tecnico e fisico. Il primo set si è concluso a favore di Basilashvili con il punteggio di 7-5, ancora più netto il risultato del secondo set con il numero 27 che si è imposto con il risultato di 6-4.

Molto più equilibrata la sfida tra Ilya Ivashka e Lorenzo Musetti. Partenza fortissima del bielorusso che piazza due break nel primo set e chiude sul punteggio di 6-2. Nel secondo set si registra la reazione dell’italiano che rientra in partita con il risultato di 3-6. Nel terzo e decisivo set Musetti sbaglia di meno e chiude 5-7. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra Opelka e Korda.