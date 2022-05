Fognini, che debacle al Roland Garros! L’azzurro si fa male e si ritira contro Van De Zandschulp

SportFair

E’ già finita l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros, l’azzurro non è riuscito nemmeno a qualificarsi per i sedicesimi di finale della competizione. Van De Zandschulp stacca il pass per il prossimo turno e approfitta di una condizione fisica non al massimo di Fognini.

L’inizio di partita è equilibrato, sul 3-3 si registrano i primi break. Sul 4-4 Fognini perde ancora il servizio e Van De Zandschulp chiude sul 6-4. Nel secondo set l’incontro continua sul filo dell’equilibrio e, ancora una volta, l’italiano deve arrendersi al tie-break. Nel terzo e ultimo set l’azzurro paga un infortunio alla caviglia e sul 3-2 a favore dell’olandese si ritira. Fognini è già fuori, il bilancio può essere considerato deludente.